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Özel halk otobüsü şoförü, aracında kalp krizi geçiren yolcuyu fgüzergahtan çıkıp, hastaneye yetiştirdi.

Gaziantep'te yaşayan bir genç, bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Genci gören diğer yolcular ise durumu şoföre bildirdi.

Bunun üzerine otobüs şoförü Hanifi Şahan da güzergahından çıkarak, yolcularla birlikte genci hastaneye götürmeye karar verdi.

Gaziantep'te, bindiği otobüste kalp krizi geçirdi VİDEO





HASTANEYE ULAŞTIRDILAR

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne doğru giden Şahan, yolda sağlık ekiplerini aradı. Yolda sürekli korna çalarak, önündeki sürücüleri çekilmesi için uyaran şoför, kısa süre sonra hastaneye geldi.

Yolcular ve şoför, fenalaşan genci sağlık ekipleri ile birlikte sedyeye koyarak, hastaneye taşıdı. Şahan, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra güzergahına dönerek, yoluna devam etti.