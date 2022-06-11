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    Gaziantep'te bir binanın çatısında yangın çıktı

    Gaziantep'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
    • 11.06.2022 - 22:37
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    Gaziantep'te bir binanın çatısında yangın çıktı

    Saat 19.30 sıralarında Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

    Apartmanın çatısından yükselen alevleri ve dumanı gören bina sakinleri panik yaşadı.

    Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevrede güvenliği aldı.

    Yangın rüzgar nedeniyle 1,5 saatte kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlanan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti. Yangın çevreye sirayet etmeden 1.5 saatte kontrol altına alınırken söndürme çalışması sürüyor.

    Gaziantep'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı VİDEO

    Gaziantep te bir binanın çatısında yangın çıktı #1


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