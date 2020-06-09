Dolar
6.7996
0.1635%
Euro
7.7237
0.7461%
Altın
1718.4
1.1555%
Borsa
109236.52
-0.3653%
G. Altın
375.208
1.2057%
Bitcoin
66027.49
0.1959%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Gaziantep'te bir fabrikada 26 işçi koronaya yakalandı

    Makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 18:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep'te bir fabrikada 26 işçi koronaya yakalandı

     

    Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faailiyet gösteren makarna fabrikasında, bir işçi, rahatsızlanınca hastaneye gitti.

    İşçiye şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilerin tamamına test yapıldı.

    FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    25 işçide de koronavirüs olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, işçilerin temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

     

    Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı -1

    Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı -2

    Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı -3

    Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı -4

    Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı -5

    Görüş Bildir