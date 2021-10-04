Gaziantep'te bir haftada 37 bin paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep'te bir haftada 37 bin paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep’te polis 1 haftada yaptığı operasyonlarda 37 bin 602 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 66 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar neticesinde 37 bin 602 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

ETİL ALKOL, KAÇAK ALKOL, SAHTE PARA, TABANCA VE FİŞEK DE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler ayrıca 2.340 litre gümrük kaçağı etil alkol, 110 litre ve 106 şişe gümrük kaçağı alkol, 2 bin 500 adet şişe kapağı, 63 adet şişe etiketi, 400 adet boş şişe, 31 adet tabanca, 80 adet şarjör ve 239 adet fişek, 10 adet 50 TL’lik sahte para ele geçirdi.

66 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Operasyonlarda yakalanan 66 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.













