Gaziantep'te bir kafede iki grup birbirine saldırdı

Gaziantep'te bir kafede iki grup birbirine saldırdı

Gaziantep'te bir kafede bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, sandalye ve tekmeler havada uçuştu.

Gaziantep'in İbrahimli Mahallesi’nde bulunan bir kahve zincirinin Aksu Şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Yumruk ve tekmelerin kullanıldığı olayda sandalyeler adeta havada uçuştu.

Kavga anı amatör kameraya yansırken, bir müşteri ise dikkat çekti. Kavga esnasında diğer müşteriler kafeyi terk etmeye çalışırken, bacak bacak üzerine atmış bir halde kavgayı izleyen kişinin bir süre istifini bozmadığı görüldü.

Maddi hasar oluştu

İHA'nın haberine göre, kavga nedeniyle kafede maddi hasar oluştu.

Gaziantep'te bir kafede iki grup birbirine saldırdı VİDEO