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    Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

    Gaziantep'te bir boya fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 21:18
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    Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

    Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan boya fabrikasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    DEPODAN PATLAMA SESLERİ DUYULDU

    Kimyasal maddelerin de bulunduğu yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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    Gaziantep te boya fabrikasında yangın #2

    Gaziantep te boya fabrikasında yangın #3

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