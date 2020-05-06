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    Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

    Polis ekiplerince cami malzemelerini çalan şahıslardan biri yakalanarak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
    • AA
    • 06.05.2020 - 15:37
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    Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

    Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan Boztepe Camisi'nde bulunan bazı malzemeler çalındı.

    Görevliler durumu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis ekipleri meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

    ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

    Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

    Belirlenen adreste gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Polis ekiplerince diğer zanlının yakalanması için çalışma devam ederken, hırsızların camiye girmesi ve çaldıkları malzemelerle ayrılması çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şahıs yakalandı ViDEO

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