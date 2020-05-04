Gaziantep'te cep telefonu çalan hırsız yakalandı

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14 suç kaydı bulunan hırsız, park halindeki bir motosiklette bulunan cep telefonunu çalmasının ardından yakalanarak, tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde park halindeki bir motosiklette unutulan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmada, hırsızlığı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi.

Ekipler, kimliği belirlenen hırsızın adresine operasyon düzenledi.

ZANLI TUTUKLANDI

Daha önceden 14 hırsızlıktan suç kaydı bulunan zanlı, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının son hırsızlık anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'te cep telefonu hırsızı yakalandı ViDEO