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- Gaziantep'te cinsel istismarcı kadına 22 yıl hapis
Gaziantep'te cinsel istismarcı kadına 22 yıl hapis
Gaziantep'te çocuğa cinsel istismar suçundan aranan A.Y. isimli kadın 22 yıl hapse mahkum edildi.
- İHA
- 09.08.2020 - 14:20
Gaziantep'in Şahinbey İlçe Emniyet ekipleri tarafından Konak Mahallesi'nde cinsel istismar suçunadan aranan A.Y. isimli kadın için operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu, A.Y. isimli şüpheli kadın yakalandı.
22 YIL HAPİS CEZASI ALDI
A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.