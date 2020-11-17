Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişiye valilik sahip çıktı

Şahinbey'de çöpte uyuyan vatandaşa Gaziantep Valiliği sahip çıktı.

Gaziantep Şahinbey’de evsiz yaşlı bir adamın çöp konteynerinde uyuduğunu fark eden belediye işçileri, görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı

Sıcak bir yer bulamadığı için çöp konteynerine giren yaşlı adam, olduğu yerde uykuya dalmıştı

VALİLİK SAHİP ÇIKTI

Çöp konteynerinde bulunan kişi koruma altına alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkolün etkisiyle çöp konteynerinde sızan kişinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Tedavisi yapılıp, kendisine en uygun sosyal hizmet modeli sunulacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadesini kullandı.