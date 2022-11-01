Petrol
94.79
2.13%
Euro
18.3896
-0.08%
Dolar
18.6206
0.08%
Altın
984.22
0.75%
Borsa
4055
1.90%
Bitcoin
383.925
0.58%
BTXN Coin
10.37
0.09%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • 01.11.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın yeni yapılanması içinde örgütün sözde Gaziantep sorumlusu olduğu belirlenen 3 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı.

    Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ile dijital materyal ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #1

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #2

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #3

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #4


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Meksika'da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü
    Dünya

    Meksika'da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü

    Akdeniz Merkez Bankaları konferansı düzenlendi
    Ekonomi

    Akdeniz Merkez Bankaları konferansı düzenlendi

    Görüş Bildir