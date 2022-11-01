Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın yeni yapılanması içinde örgütün sözde Gaziantep sorumlusu olduğu belirlenen 3 şüpheliyi operasyon ile gözaltına aldı.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ile dijital materyal ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.













