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    Gaziantep'te define çukuruna düşen adam öldü

    Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 20:39
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    Gaziantep'te define çukuruna düşen adam öldü

     

    Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsalında 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, dengesini kaybederek kendi kazdığı çukura düştü.

    Çukurdan çıkarılan Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Halil Durgun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durgun’un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
    Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durgun ile birlikte define için kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Define için kazdığı çukura düşüp öldü -1

    Define için kazdığı çukura düşüp öldü -2

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