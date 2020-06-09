Gaziantep'te define çukuruna düşen adam öldü

Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsalında 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, dengesini kaybederek kendi kazdığı çukura düştü.

Çukurdan çıkarılan Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Halil Durgun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durgun’un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durgun ile birlikte define için kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.





