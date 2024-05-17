Gaziantep'te depremzedeler evlerine kavuşuyor 6 Şubat depremlerinden etkilenen İslahiye ilçesinde, yapımı tamamlanan 20 köy tipi afet evi daha çekilen kura sonrasında hak sahiplerine teslim edildi.

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DHA

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem konutları çalışmaları sürüyor.

Bölgede yapımı tamamlanan 4 bin 537 konuttan 1500'ü hak sahiplerine teslim edildi.

Afetten etkilenen 16 kırsal mahallede zemin etütlerinin ardından planlanan 1000 köy evinin yapımı hızla devam ederken Yeşilova Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.

20 köy evi daha teslim edildi

Yeşilova Mahallesi'nde kura çekiminin ardından 20 köy evinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim eden İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, şunları söyledi:

Dünyanın en büyük kara depremini maalesef ülkemizde yaşadık, Bu afette en çok etkilenen noktalardan biride, İslâhiye ilçemiz oldu.6 Şubat depreminin hemen akabinde, devletimiz afetin sürecine göre neye ihtiyaç varsa ilk başta arama kurtarma, sonra beslenme, daha sonra geçici barınmasını sağladı. Şimdide kalıcı barınma alanlarımızın teslimi sürecindeyiz. İslâhiye merkezde 4 bin 537 tane afet konutumuzu bitirdik. Bunların yaklaşık 1500 tanesinin anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu alanlara gittiğimiz zaman birçok çocuğumuzun parklarda oynadığını, balkonlarında vatandaşlarımızı oturumken görebilmekteyiz.



Bugün itibariyle de kırsaldaki köy konutlarımızın teslimine başladık. Yaklaşık 1000 tane kırsalda köy konutumuz olacak. En büyük motivasyonumuz, enerjimizi artıran vatandaşımızın dualarıdır.20 hak sahibimize anahtarlarını teslim ettik. Onların dualarıyla da mutlu olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımızın, Valimizin emir ve talimatlarıyla depremin yaralarını kökten çözeceğiz. Tüm kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla omuz omuza vererek bugünleri unutacağız kurban bayramında birçok vatandaşımız inşallah evlerinde olacak.

"Allah devletimizden razı olsun"

Ev sahiplerine halı ve çeşitli hediyeler veren İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise, "Depremin hemen ardından bir an önce yaralarımızı sarmaya başladık. Bugün Yeşilova Mahallemizde 20 köy evimizin anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz, hem vatandaşlarımız hem de biz mutluyuz." dedi.

Bu bayram bizim için çiftte bayram olacak diyen Hatice Kaya, "Depremde evlerimizi kaybettik, Allah devletimizden razı olsun, söz verdiler yaptılar, sözlerini yerine getirdiler." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)