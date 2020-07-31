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- Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı
Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı
- İHA
- 31.07.2020 - 16:07
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kurban kesim noktası olarak belirlenen Gazikent Semt Pazarı'nda kesim yapıldıktan sonra kurban sahipleri ve kasaplar arasında deri yüzünden tartışma çıktı.
BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Kurban sahiplerinin kurban derisini kasaplara vermek istememesi, kasapların da ısrarla kurban derisini almak istemesi nedeniyle kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar ve sopalar kullanıldı.
3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Yaşanan bıçaklı sopalı kavgada iki taraftan toplam 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de kurban kesim alanında geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.