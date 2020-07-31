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    Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı

    Kurban kesimi yapılan bir pazar yerinde, kurban sahipleri ile kasapların kurban derisini paylaşamaması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralanırken 6 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 16:07
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    Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kurban kesim noktası olarak belirlenen Gazikent Semt Pazarı'nda kesim yapıldıktan sonra kurban sahipleri ve kasaplar arasında deri yüzünden tartışma çıktı.

    BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

    Kurban sahiplerinin kurban derisini kasaplara vermek istememesi, kasapların da ısrarla kurban derisini almak istemesi nedeniyle kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar ve sopalar kullanıldı.

    Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı #1

    3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Yaşanan bıçaklı sopalı kavgada iki taraftan toplam 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı #2

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de kurban kesim alanında geniş güvenlik önlemi aldı.

    Olayla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı #3

    Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı #4

    Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı #5

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