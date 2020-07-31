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Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı

Gaziantep'te deri kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı

Kurban kesimi yapılan bir pazar yerinde, kurban sahipleri ile kasapların kurban derisini paylaşamaması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralanırken 6 kişi gözaltına alındı.