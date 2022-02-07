Gaziantep'te doktoru öldüresiye darbeden hasta yakını tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mermer parçasıyla saldırdığı doktoru başından yaralayan hasta yakını silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı.

7 Ocak'ta Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi'ne gelen hasta Nalan Y. ile hastanede görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Sadık Oluk arasında tartışma çıktı.

DOKTORA MERMER İSİMLİKLE SALDIRDI

Randevusuz olduğu için kendisini muayene etmeyen Dr. Oluk’la tartışan hastanın kardeşi Erkan Y., doktora mermer isimlikle saldırdı. Doktor kafasına aldığı darbelerden dolayı ağır yaralanırken, saldırgan Erkan Y. hastaneden kaçtı.

DOKTORUN KAFASINA 8 DİKİŞ ATILDI

Kafasına 8 dikiş atılan Dr. Oluk, şahıstan şikayetçi oldu. Bir aydır aranan zanlı Erkan Y., bugün avukatıyla İslahiye Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Erkan Y., “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı.