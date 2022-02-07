Euro
15.56
0.08%
Dolar
13.60
0.25%
Altın
796.13
0.97%
Borsa
1998
2.77%
Bitcoin
594.691
6.45%
BTXN Coin
33.45
0.57%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Gaziantep'te doktoru öldüresiye darbeden hasta yakını tutuklandı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mermer parçasıyla saldırdığı doktoru başından yaralayan hasta yakını silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 23:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te doktoru öldüresiye darbeden hasta yakını tutuklandı

    7 Ocak'ta Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi'ne gelen hasta Nalan Y. ile hastanede görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Sadık Oluk arasında tartışma çıktı.

    DOKTORA MERMER İSİMLİKLE SALDIRDI

    Randevusuz olduğu için kendisini muayene etmeyen Dr. Oluk’la tartışan hastanın kardeşi Erkan Y., doktora mermer isimlikle saldırdı. Doktor kafasına aldığı darbelerden dolayı ağır yaralanırken, saldırgan Erkan Y. hastaneden kaçtı.

    DOKTORUN KAFASINA 8 DİKİŞ ATILDI

    Kafasına 8 dikiş atılan Dr. Oluk, şahıstan şikayetçi oldu. Bir aydır aranan zanlı Erkan Y., bugün avukatıyla İslahiye Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Erkan Y., “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

    Gaziantep te doktoru öldüresiye darbeden hasta yakını tutuklandı #1


    Görüş Bildir