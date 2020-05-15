Gaziantep'te down sendromlu çocuk koronayı yendi

Lösemi hastası ve down sendromlu çocuk, sağlığına kavuşarak taburcu olurken, elinde "Recep dede seni görmek istiyorum." yazılı kağıt tuttu.

Gaziantep'te ailesi tarafından yaklaşık 17 gün önce koronavirüs şüphesiyle Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen Mustafa Karaoğlan Karaoğlan'a yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Aynı zamanda lösemi tedavisi de gören down sendromlu Karaoğlan'ın durumu ağırlaşınca entübe hasta oldu.

KÜÇÜK ÇOCUK KORONAVİRÜSÜ YENDİ

İmmün plazma tedavisi uygulanan ve kısa sürede tedaviye cevap veren Mustafa Karaoğlan, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Baba Yunus Karaoğlan, oğlunun küçük yaşına rağmen zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Oğlum okula gidiyor ve çok başarılı. Gerçekten çok zekidir. 8 yaşında yüzmeye başladı. Sporu çok seviyor. Son aylarda birçok hastalığa birden yakalandı. Buraya getirdik ve çok şükür tedavisi bitti. Çok farklı bir duygu. İnşallah Allah diğer hastalara ve ailelerine aynı sevinci yaşatır çok mutluyuz." dedi.

"3 HASTALIĞI AYNI ANDA TAŞIYAN AZ KİŞİ VARDIR"

Bünyesinde ciddi 3 hastalığı taşıyan kişinin dünyada çok az olduğuna dikkati çeken Prof. Ali Gür, "Mustafa kardeşimiz farklı bir hastamızdı. Hem lösemi hem de down hastası ve ikisinin komplike olduğu bunların yanında koronavirüs hastalığına yakalanan çok az kişi vardır. Bu üçlü durum içinde biz çocuğa yoğun bakımdayken plazma tedavisi uyguladık. Çok iyi bir tedavi sonrasında kardeşimizi taburcu ettik. Çok sevinçli ve gururluyuz." dedi.

Küçük çocuk hastaneden taburcu olurken elinde, "Recep dede seni görmek istiyorum." yazılı kağıt tuttu.