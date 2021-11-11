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    Gaziantep'te evlat korkusuna kalbi dayanmadı

    Yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 08:05
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    Gaziantep'te evlat korkusuna kalbi dayanmadı

    Gaziantep'in Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak evi ateşe verdi.

    Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş eden F.T.'nin elinden kurtulmaya başaran anne, büyük bir panik ile evden kaçtı.

    ANNESİNİN KALBİ DAYANAMADI

    Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi evladının yaşattıklarına dayanamadı.

    Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Gaziantep te evlat korkusuna kalbi dayanmadı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Yanan ev olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anne Fatma T.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

    Gaziantep te evlat korkusuna kalbi dayanmadı #2

    Gaziantep te evlat korkusuna kalbi dayanmadı #3

    Gaziantep te evlat korkusuna kalbi dayanmadı #4

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