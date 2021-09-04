Gaziantep'te firari FETÖ'cülere yardım eden şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ'nün firari sanıklarına yardım ettiği tespit edilen Aydın D. saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydın D. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'nün firari sanıklarına yardım ettiği tespit edilen Aydın D.'yi takibe aldı.

TUTUKLANDI

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Aydın D.'nin Bilek Mahallesi'nde saklandığı bağ evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Aydın D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Aydın D.'nin firari FETÖ sanıklarına para yardımı yaptığı ve 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan arama kaydının olduğu bildirildi.





