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    Gaziantep'te firari FETÖ'cülere yardım eden şüpheli tutuklandı

    Gaziantep'te FETÖ'nün firari sanıklarına yardım ettiği tespit edilen Aydın D. saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydın D. tutuklandı.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 17:18
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    Gaziantep'te firari FETÖ'cülere yardım eden şüpheli tutuklandı

    İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'nün firari sanıklarına yardım ettiği tespit edilen Aydın D.'yi takibe aldı.

    TUTUKLANDI

    Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Aydın D.'nin Bilek Mahallesi'nde saklandığı bağ evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Aydın D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan Aydın D.'nin firari FETÖ sanıklarına para yardımı yaptığı ve 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan arama kaydının olduğu bildirildi.

    Gaziantep te firari FETÖ cülere yardım eden şüpheli tutuklandı #1

    Gaziantep te firari FETÖ cülere yardım eden şüpheli tutuklandı #2

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