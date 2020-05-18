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    Gaziantep'te güvercin çalan hırsız yakalandı

    Kümesten güvercin çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 16:59
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    Gaziantep'te güvercin çalan hırsız yakalandı

    Gaziantep'in Mücahitler Mahallesi'ne gelen 2 hırsız, bir evin alt kısmında bulunan güvercinleri gözüne kestirdi.

    Bir süre sonra güvercinlerin bulunduğu odanın asma kilidini demir kesme makasıyla kesen hırsızlar, içerideki güvercinleri çalarak kayıplara karıştı.

    Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ise çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini belirledi.

    HIRSIZLARDAN BİRİ YAKALANDI

    Kimliği saptanan şüphelilerden birisi adresine düzenlenen operasyon sonucu yakalanırken, evde bulunan güvercinler de sahibine teslim edildi.

    Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Polisin, olaya karışan ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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