Sokak ortasında halay çeken grubun yüzlerine takmaları gereken maskeyi mendil olarak kullandığı o anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir apartmanın önünde toplanan kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak davul zurna eşliğinde halay çekti.

MASKEYİ MENDİL YAPTILAR

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınırken, mendil bulamayan halay başının, yüzüne takması gereken maskeyi elinde sallaması izleyenlerin dikkatini çekti.

Gaziantep’te halay başı maskeyi mendil yapıp salladı