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    Gaziantep’te halay başı maskeyi mendil yapıp salladı

    Sokak ortasında halay çeken grubun yüzlerine takmaları gereken maskeyi mendil olarak kullandığı o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 09:31
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 09:31
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    Gaziantep’te halay başı maskeyi mendil yapıp salladı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir apartmanın önünde toplanan kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak davul zurna eşliğinde halay çekti.

    MASKEYİ MENDİL YAPTILAR

    O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınırken, mendil bulamayan halay başının, yüzüne takması gereken maskeyi elinde sallaması izleyenlerin  dikkatini çekti.

    Gaziantep’te halay başı maskeyi mendil yapıp salladı

    Gaziantep’te halay başı maskeyi mendil yapıp salladı #1

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