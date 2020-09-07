Gaziantep’te halay başı maskeyi mendil yapıp salladı
Sokak ortasında halay çeken grubun yüzlerine takmaları gereken maskeyi mendil olarak kullandığı o anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 09:31
- Güncelleme : 07.09.2020 - 09:31
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir apartmanın önünde toplanan kalabalık grup, sosyal mesafeyi hiçe sayarak davul zurna eşliğinde halay çekti.
MASKEYİ MENDİL YAPTILAR
O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınırken, mendil bulamayan halay başının, yüzüne takması gereken maskeyi elinde sallaması izleyenlerin dikkatini çekti.
Gaziantep’te halay başı maskeyi mendil yapıp salladı