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    Gaziantep'te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti

    25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A., hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 19:46
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    Gaziantep'te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti

     

    Gaziantep'te, akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde, bir süre önce kırık tedavisi için hastaneye yatan eşine refakat eden Mustafa A. (37), kaldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atladı.

    KURTARILAMADI

    Olayı görenlerin haber vermesiyle hastanedeki doktorlar tarafından acil servise götürülen Mustafa A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Mustafa A.'nın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.
    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti #1


    Gaziantep te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti #2

    Gaziantep te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti #3

    Gaziantep te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti #4

    Gaziantep te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti #5

    Gaziantep te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti #6

    Gaziantep te hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti #7

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