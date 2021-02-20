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    Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

    Gaziantep'te, 4 kişi de yaralandığı 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 20.02.2021 - 18:40
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    Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

    Gaziantep'in Sanayi ahallesinde, Ömer Sezer (26) yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan Yusuf Ağzıbağlı'nın (24) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

    Kazada, sürücülerden Yusuf Ağzıbağlı olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Sezer ve hayatını kaybeden sürücünün kullandığı otomobildeki Abdullah Erdoğan, Ayşe Gecegörmez ile Mustafa Arslan yaralandı.

    Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden Yusuf Ağzıbağlı’nın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

    Güvenlik kameralarına da yansıyan, otomobillerin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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