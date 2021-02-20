Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te, 4 kişi de yaralandığı 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 20.02.2021 - 18:40
Gaziantep'in Sanayi ahallesinde, Ömer Sezer (26) yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan Yusuf Ağzıbağlı'nın (24) kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Yusuf Ağzıbağlı olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Sezer ve hayatını kaybeden sürücünün kullandığı otomobildeki Abdullah Erdoğan, Ayşe Gecegörmez ile Mustafa Arslan yaralandı.
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden Yusuf Ağzıbağlı’nın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan, otomobillerin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.