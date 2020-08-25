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    Gaziantep'te inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu

    Çimento borusuna tutunarak çalışacağı bölgeye geçen bir işçinin tehlike saçan o anları, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 14:30
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    Gaziantep'te inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu

    Gaziantep'te, inşaat alanında ortaya çıkan tehlikeli görüntüler dikkat çekti.

    ÇİMENTO BORUSU ÜZERİNDE YOLCULUK

    Canını hiçe sayan bir işçi, yerden birkaç metre yükseklikteki çimento borusunun üzerine çıkarak çalışma alanına geçti.

    İnşaat işçisinin o anları ise çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İzleyenleri hayrete düşüren bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi. Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Gaziantep'te inşaat işçisinin teklikeli yolculuğu

    Gaziantep te inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu #1

    Gaziantep te inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu #2

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