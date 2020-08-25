Gaziantep'te inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu
Çimento borusuna tutunarak çalışacağı bölgeye geçen bir işçinin tehlike saçan o anları, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 14:30
Gaziantep'te, inşaat alanında ortaya çıkan tehlikeli görüntüler dikkat çekti.
ÇİMENTO BORUSU ÜZERİNDE YOLCULUK
Canını hiçe sayan bir işçi, yerden birkaç metre yükseklikteki çimento borusunun üzerine çıkarak çalışma alanına geçti.
İnşaat işçisinin o anları ise çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Gaziantep'te inşaat işçisinin teklikeli yolculuğu