Gaziantep'te inşaat işçisinin tehlikeli yolculuğu

Çimento borusuna tutunarak çalışacağı bölgeye geçen bir işçinin tehlike saçan o anları, kameraya yansıdı.

Gaziantep'te, inşaat alanında ortaya çıkan tehlikeli görüntüler dikkat çekti.

ÇİMENTO BORUSU ÜZERİNDE YOLCULUK

Canını hiçe sayan bir işçi, yerden birkaç metre yükseklikteki çimento borusunun üzerine çıkarak çalışma alanına geçti.

İnşaat işçisinin o anları ise çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Gaziantep'te inşaat işçisinin teklikeli yolculuğu