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    Gaziantep'te iş yerine giren hırsızlar kameraya yakalandı

    Bir iş yerine girerek hırsızlık yapan 2 şüpheliden 1'i yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 11:06
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    Gaziantep'te iş yerine giren hırsızlar kameraya yakalandı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi Bey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

    1 HIRSIZ YAKALANDI

    Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs ile ona yardım eden başka bir şahsın hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mahkemece tutuklandı.

    Gaziantep'te iş yerine giren hırsızlar kameraya yakalandı ViDEO

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