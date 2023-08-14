Gaziantep'te işçi servisi tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 6 yaralı
İHA

Gaziantep'te saat 00.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında, Emre Çökükoğlu idaresindeki 27 ARC 789 plakalı işçi servisi, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında park halindeki 27 AUO 464 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Bir işçi yaşamını yitirdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik polisleri ve ambulans sevk edildi.

Gaziantep'te işçi servisi tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 6 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te işçi servisi tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 6 yaralı

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Kodalakoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.