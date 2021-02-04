Gaziantep’te kablo hırsızı yakalandı
4 farklı mahalleden bir kuruma ait kabloları çalan şahıs tutuklandı.
- İHA
- 04.02.2021 - 09:43
- Güncelleme : 04.02.2021 - 10:09
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 farklı mahalleden bir kuruma ait internet kablolarını çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarundan tespit edilen şahıs, yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te kablo hırsızı yakalandı VİDEO