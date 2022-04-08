Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu
Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.
- İHA
- 08.04.2022 - 20:37
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt operasyonu yaptı.
3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yapılan operasyon çerçevesindeki aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirildi.
Operasyon sonucu bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.