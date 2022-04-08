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    Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu

    Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 20:37
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    Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt operasyonu yaptı.

    3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Yapılan operasyon çerçevesindeki aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirildi.

    Operasyon sonucu bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu #1

    Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu #2


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