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Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep’te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.