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    Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi

    Gaziantep'te kaçak silah çetesini operasyonla çökerten polis ekiplerinin baskın yaptığı iki iş yerinde 46 silah ele geçirildi, 2 çete üyesi gözaltına alındı.
    • 01.05.2022 - 00:00
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 00:09
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    Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi

    Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yasa dışı silah satışı ve imalatı yapan çeteyi operasyonla çökertti.

    Yürütülen asayiş çalışmaları çerçevesinde çetenin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

    Çeteyi uzun süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 46 tüfek ile tabanca çıktı Şahinbey ilçe merkezinde belirlenen 2 iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, işyerlerinde detaylı arama yaptı.

    46 silah ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda 19 av tüfeği, 19 kuru sıkı tabanca, 5 otomatik tüfek ile kuru sıkıdan gerçeğe çevrilmiş 3 tabanca ele geçirdi.

    Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi #1

    2 kişi gözaltına alındı

    Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi #2


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