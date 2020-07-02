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    Gaziantep'te karı kocanın kaçak muayenehanesine baskın

    Evlerini muayenehaneye çevirerek kendilerini kadın doğum uzmanı olarak tanıtan yabancı uyruklu şahıslar, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 15:54
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    Gaziantep'te karı kocanın kaçak muayenehanesine baskın #1

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yabancı uyruklu karı koca, kaçak muayenehane işletti.

    Kendisini kadın doğum uzmanı olarak tanıtan 67 yaşındaki S.K. ve eşi S.T., Cumhuriyet Mahallesi Selimoğlu Sokak’ta bulunan bir binanın 3. katındaki dairede izinsiz ve ruhsatsız doğum muayenehanesi kurdu.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, adrese baskın düzenledi.

    Kaçak muayenehanede yapılan aramada ultrason cihazı, kadın doğum tıbbi cihaz ve aletleri, kişilerin adları ile yazılan ilaçların kayıtlarının tutulduğu defter bulundu.

    STERİL OLMAYAN YERDE TIBBİ MÜDAHALE

    Ele geçirilen alet ve cihazların steril olmadığı görüldü. Kaçak muayenehanede, ücret karşılığı gebe muayenesi ve tıbbi müdahalelerin yapıldığı ileri sürüldü.

    ALETLER VE İLAÇLARA EL KONULDU

    Muayenehaneden çıkan tıbbi alet ve ilaçlar kayıt altına alınarak, savcılık emri ile el konuldu.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Kaçak muayenehaneyi işlettiği öğrenilen S.K. ile eşi S.T. ve muayene olmaya gelen U.E., ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Gaziantep'te karı kocanın kaçak muayenehanesine baskın #2

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