Gaziantep'te kayıp engelli vatandaş sulama kanalında ölü bulundu

- Gaziantep'te kaybolan zihinsel engelli Musa Çam'ın cesedi sulama kanalında bulundu.
- Ekipler, drone destekli aramalar ve kamera incelemeleri ile cenazeyi tespit etti.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Çam ailesi 7 Şubat akşam saatlerinde evden ayrılan 52 yaşındaki Musa Çam için kayıp başvurusunda bulundu.
Arama çalışması başlatan ekipler, 100'ün üzerinde iş yeri ile konutun kamerasını inceledi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
TOKİ Konutları mevkiinde drone destekli arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Musa Çam'ın sulama kanalında cansız bedenini buldu.
İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.