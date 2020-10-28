Gaziantep'te kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
Gaziantep’te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "Kaç kilometre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilometre hızla geliyordum" dedi.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 17:47
- Güncelleme : 28.10.2020 - 17:48
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. O.G. idaresindeki Ford marka otomobil, park hazırlığı yapan Renault marka otomobile arkadan çarptı.
Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.
"500 KİLOMETRE HIZLA GELİYORDUM"
Kaza sonrasında O.G., Renault marka otomobilin isimi öğrenilemeyen sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna "500 kilometre hızla geliyordum" cevabını verdi.
Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı. Araya giren polisin ikazları üzerine taraflar yatıştırıldı.