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    Gaziantep'te kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

    Gaziantep’te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "Kaç kilometre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilometre hızla geliyordum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 17:47
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 17:48
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    Gaziantep'te kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

    Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. O.G. idaresindeki Ford marka otomobil, park hazırlığı yapan Renault marka otomobile arkadan çarptı.

    Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

    "500 KİLOMETRE HIZLA GELİYORDUM"

    Kaza sonrasında O.G., Renault marka otomobilin isimi öğrenilemeyen sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna "500 kilometre hızla geliyordum" cevabını verdi.

    Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı. Araya giren polisin ikazları üzerine taraflar yatıştırıldı.

    Gaziantep te kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap #1

    Gaziantep te kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap #2

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