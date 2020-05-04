Taksici İ.K., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 'Antep’in Hamamları' türküsü çalınarak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Gaziantep'te, taksicilik yapan İ.K., 13 Nisan günü rahatsızlanınca yakınları tarafından, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

17 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan İ.K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 17 gün boyunca tedavi gören İ.K., sağlık durumunun düzelmesiyle normal servise alındı.

Gaziantep'te koronayı 21 günde yenen taksici taburcu oldu ViDEO

21 GÜNÜN SONUNDA VİRÜSÜ ATLATTI

Burada da 4 gün tedavi gören ve bu süreçte yapılan 2 yeni testi negatif çıkan İ.K., bugün taburcu edildi.

Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden 'Antep’in Hamamları' türküsü eşliğinde sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.