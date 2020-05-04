Dolar
7.0482
0.565%
Euro
7.6924
-0.1479%
Altın
1705.14
0.2799%
Borsa
98842.24
-2.2429%
G. Altın
386.161
0.6907%
Bitcoin
62126.28
0.7922%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Gaziantep'te koronayı 21 günde yenen taksici taburcu oldu

    Taksici İ.K., koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden 'Antep’in Hamamları' türküsü çalınarak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 17:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gaziantep'te koronayı 21 günde yenen taksici taburcu oldu

    Gaziantep'te, taksicilik yapan İ.K., 13 Nisan günü rahatsızlanınca yakınları tarafından, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    17 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

    Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan İ.K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 17 gün boyunca tedavi gören İ.K., sağlık durumunun düzelmesiyle normal servise alındı.

    Gaziantep'te koronayı 21 günde yenen taksici taburcu oldu ViDEO

    21 GÜNÜN SONUNDA VİRÜSÜ ATLATTI

    Burada da 4 gün tedavi gören ve bu süreçte yapılan 2 yeni testi negatif çıkan İ.K., bugün taburcu edildi.

    Tedavisi tamamlanan ve 14 gün izolasyon şartıyla taburcu olan E.Y., hastaneden 'Antep’in Hamamları' türküsü eşliğinde sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

    Görüş Bildir