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    Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü

    Gaziantep'de arka lastiği patlayan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada, baba-oğul yaralanırken, kasasındaki 3 ton karpuz çevreye saçıldı.
    • 02.08.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 20:27
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    Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü

    Öğleden sonra Gaziantep'in İslahiye-Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen olayda, kasasındaki 3 ton karpuzu Nurdağı'na götürmekte olan Erol Arslan (46) yönetimindeki 27 AFY 013 plakalı kamyonet, Türkbahçe Mahallesi yakınlarda arka lastiğinin patlaması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

    3 ton karpuz yola döküldü

    Kazada sürücü Erol Arslan ile yanındaki oğlu Mustafa Arslan (13) yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan karpuzlar ise çevreye saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yola saçılan karpuzlar ise belediye ekiplerince toplandı.

    Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

    Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü VİDEO

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #1

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #2

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #3

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #4

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #5

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #6

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #7

    Gaziantep te lastiği patlayan kamyonetteki 3 ton karpuz yola döküldü #8


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