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    Gaziantep'te LGBT karşıtı yürüyüş

    Sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan 'Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar', ailenin korunmasını istediklerini belirterek LGBT karşıtı yürüyüş yaptı.
    • 13.11.2022 - 16:03
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    Gaziantep'te LGBT karşıtı yürüyüş

    Gaziantep'te LGBT karşıtı yürüyüş yapıldı…

    Şahinbey ilçesindeki Yeşil Cami avlusunda öğle saatlerinde toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık, Kırkayak Parkı’na yürüdü.

    ‘Aileni ve neslini koru’

    DHA'nın haberine göre ellerinde; ‘Küresel lobilerin LGBT dayatmasına hayır’, ‘LGBT propagandasında dur de’, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru’ yazılı pankartlar taşıyan kalabalık adına Ahmet Gök konuştu.

    Gök, gönüllü kuruluşlar olarak LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

    ‘Sapkın LGBT hareketleri uluslararası üst akıl tarafından destekleniyor’

    Aile ve gençliğe karşı yapılacak her türlü sapkın saldırıya karşı bir arada olduklarını belirten Gök, “Beraber olduğumuzu ve dimdik ayakta olduğumuzu haykırmak için toplandık. Bizler bugün gençlerimizin ahlakını, ailemizin dini ve geleneksel kodlarını bozmak için her türlü yolu meşru gören bozuk zihniyete ‘dur’ demek için bir araya geldik. Bugün dünyanın başına bela olan sapkın LGBT hareketlerinin uluslararası üst akıl tarafından desteklendiği ortadadır. Tüm yetkilileri üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

    Gaziantep te LGBT karşıtı yürüyüş #1

    Gaziantep te LGBT karşıtı yürüyüş #2

    Gaziantep te LGBT karşıtı yürüyüş #3

    Gaziantep te LGBT karşıtı yürüyüş #4

    Gaziantep te LGBT karşıtı yürüyüş #5


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