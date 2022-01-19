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    Gaziantep’te mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 14:44
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    Gaziantep’te mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı

    Türkiye’nin doğusu batısı yoğun kar yağışı altında…

    Bazı yollar yağış nedeniyle kapanırken, Gaziantep’te dünden beri adeta esaret yaşanıyor.

    ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEYAKKUZDA

    Binlerce aracın mahsur kaldığı Nurdağı-Gaziantep bölgesinde çalışmalar devam ederken, mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.

    ÜCRETSİZ YEMEK İKRAMI YAPILDI

    Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol hizmet tesislerinde yolda mahsur kalan yolcular için ücretsiz yemek ikramı yapıldı.

    Gaziantep’te mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı #1

    Gaziantep’te mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı #2

    Gaziantep’te mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı #3


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