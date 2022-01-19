Gaziantep’te mahsur kalan vatandaşlara ücretsiz yemek ikramı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Nurdağı-Gaziantep arasında mahsur kalan vatandaşlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.
- İHA
- 19.01.2022 - 14:44
Türkiye’nin doğusu batısı yoğun kar yağışı altında…
Bazı yollar yağış nedeniyle kapanırken, Gaziantep’te dünden beri adeta esaret yaşanıyor.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEYAKKUZDA
Binlerce aracın mahsur kaldığı Nurdağı-Gaziantep bölgesinde çalışmalar devam ederken, mahsur kalan vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.
ÜCRETSİZ YEMEK İKRAMI YAPILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol hizmet tesislerinde yolda mahsur kalan yolcular için ücretsiz yemek ikramı yapıldı.