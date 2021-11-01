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    Gaziantep'te meydana gelen şimşekler görenleri etkiledi

    Gaziantep'te gerçekleşen şiddetli yağışların yanında, gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlattı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 00:00
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    Gaziantep'te meydana gelen şimşekler görenleri etkiledi

    Gaziantep’te meydana gelen sağanak yağış, gök gürültüsü ve şimşekleri de beraberinde getirdi.

    Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken art arda çakan şimşekler geceyi gündüz gibi aydınlattı.

    Gaziantep te meydana gelen şimşekler görenleri etkiledi #1

    ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

    Gökyüzü ile adeta dans eden şimşeklerin o anlarda ortaya muhteşem görüntüleri çıktı.

    Belli belirsiz aralıklarla çakan şimşekler yaklaşık bir saat boyunca görsel şölen sunarken gök gürültüsü de ürpertti.

    Öte yandan Cumartesi akşamı başlayan sağanak yağışların ise Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

    Gaziantep'te meydana gelen şimşekler görenleri etkiledi VİDEO

    Gaziantep te meydana gelen şimşekler görenleri etkiledi #2

    Gaziantep te meydana gelen şimşekler görenleri etkiledi #3

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