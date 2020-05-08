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    Gaziantep'te motosiklet hırsızları yakalandı

    İki iş yerinde hırsızlık yapan ve bir motosiklet çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 14:58
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    Gaziantep'te motosiklet hırsızları yakalandı

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki hırsızlık olayı için çalışma yaptı.

    Çalışmalar kapsamında bir motosiklet çalan ve 2 iş yerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren şüphelinin kimlikleri belirlendi.

    HIRSIZ YAKALANDI

    Toplam 36 adet suç kaydı bulunan şüpheli şahıs bir iş yerinden çalmış olduğu sigaralarla birlikte yakalandı.

    Şüpheli şahsın bir evden motosiklet çalması ve çaldığı motosikleti sürerek uzaklaşması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızı suç makinesi çıktı

    İKİ ZANLI TUTUKLANDI

    Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 27 adet suç kaydı bulunan başka bir şüpheli daha yakalanırken, evden çaldığı bir adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

    Adli makamlara sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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