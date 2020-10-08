Gaziantep’te öğretmenler ile askerler okulu boyadı

Pazartesi günü okula başlayacak olan öğrenciler için askerler, öğretmenler ile birlikte okulu boyadı. Askerler ayrıca okul duvarına Atatürk portresi ile Türk bayrağı çizdi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan 2 derslikli 29 öğrencili Esenler İlkokulu'nda, pandemi nedeniyle verilen uzun aradan sonra öğrenciler, pazartesi yeniden sınıflarına gelecek.

Öğrencilerin gelişi öncesi Okul Müdürü Ebru Hakkoymaz ve öğretmenler, okulu, velilerin desteğiyle eğitim ve öğretime hazırlamak için temizledi.

DUVARLARI JANDARMA BOYADI

Okulun boyanması için de öğretmenler jandarmadan yardım istedi. Bölge jandarma ekibindeki askerler, aldıkları boyalar ile geldikleri okulun sınıfları, dış duvarı ile bahçedeki Atatürk büstü ve korkulukları boyadı.

Askerler daha sonra okul duvarına Atatürk portresi ile Türk bayrağı çizdi.

ÇOCUKLARA TEDBİRLER ANLATILDI

Okula gelen ve çalışmaları görerek mutlu olan çocuklara, öğretmenleri ile jandarmalar koronavirüs tedbirlerini anlatarak, duyarlı olmalarını istedi.

Esenler Mahallesi Muhtarı Ömer Tiken de öğretmenler ve jandarmaları sergiledikleri örnek davranıştan ötürü teşekkür etti.