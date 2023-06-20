Gaziantep'te otomobil ağaca çarptı: 7 yaralı Gaziantep’de meydana gelen kazada kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

İHA

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda, saat 23.50 sıralarında, Ali Sansa yönetimindeki 27 AOC 174 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Araçta sıkışanlar kurtarıldı

Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi ise, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldılar.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.