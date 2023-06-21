Gaziantep'te otomobil takla attı: 5 ağır yaralı

İHA
Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi havalimanı yolunda, içerisinde yabancı uyruklu 5 kişinin bulunduğu 27 MB 6901 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra refüje çarparak karşı şeride uçtu.
Feci kazada 5 kişi ağır yaralı
Taklalar atarak ters dönen otomobilde bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza yapanların aracından içki şişelerinin etrafa şaçıldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.