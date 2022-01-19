Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonra otoyolların ulaşıma kapanmasıyla mahsur kalan vatandaşlara, askeri helikopterlerin yardımıyla havadan kumanya ulaştırıldı.

Gaziantep'te dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı adeta felç etti.

Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayat durma noktasına gelirken, Gaziantep-Adana, Gaziantep-Şanlıurfa ve Gaziantep-Kilis otoyollarının ulaşıma kapanmasıyla binlerce araç ve vatandaş mahsur kaldı.

Araçların mahsur kalması sonrası binlerce vatandaş da mağdur oldu. Vatandaşların yardımına, sabahın erken saatlerinde kar yağışını etkisini yitirmesiyle Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri yetişti.

ASKERİ HELİKOPTER VATANDAŞLARA HAVADAN KUMANYA DAĞITTI

Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığı helikopteri, özellikle Gaziantep-Nurdağı otobanında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına yetişmek için kar yağışının dinmesiyle havalandı. Havalanan helikopter, otoyolda kurtarılmayı bekleyen ve saatlerdir aç-susuz kalan vatandaşlara havadan kumanya dağıttı.

Gaziantep'te otoyolda mahsur kalanlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı VİDEO

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızca, Gaziantep-Nurdağı otobanında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlarımıza helikopter ile kumanya ulaştırılıyor" ifadelerine yer verildi.