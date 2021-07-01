Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.

Gaziantep'te Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

45 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.