Gaziantep'te park kavgası: Diş teknisyeni bıçaklandı

Gaziantep'te 'park' meselesi nedeniyle çıkan kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız, bıçaklanarak yaralandı.

Akşam saatlerinde Gaziantep'in Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti.

Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi.

Diş teknisyeni bıçaklanarak yaralandı

Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Klinik sahiplerinin yakınları araca zarar verdi

DHA'nın haberine göre, klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

































