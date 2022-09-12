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    Gaziantep'te park kavgası: Diş teknisyeni bıçaklandı

    Gaziantep'te 'park' meselesi nedeniyle çıkan kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız, bıçaklanarak yaralandı.
    • 12.09.2022 - 18:38
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    Gaziantep'te park kavgası: Diş teknisyeni bıçaklandı

    Akşam saatlerinde Gaziantep'in Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti.

    Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi.

    Diş teknisyeni bıçaklanarak yaralandı

    Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Klinik sahiplerinin yakınları araca zarar verdi

    DHA'nın haberine göre, klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Gaziantep te park kavgası: Diş teknisyeni bıçaklandı #1

    Gaziantep te park kavgası: Diş teknisyeni bıçaklandı #2

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    Gaziantep te park kavgası: Diş teknisyeni bıçaklandı #6

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    Gaziantep te park kavgası: Diş teknisyeni bıçaklandı #9


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