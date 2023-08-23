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Gaziantep’te ‘park’ kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar Abone Olun

Gaziantep’te ‘park’ kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar Gaziantep’te bir grup, dükkanın önüne park ettikleri motosiklet için kendilerini uyaran yabancı uyruklu esnafın dükkanını satır, sopa ve bıçaklarla bastı.

İHA Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında, bir motosiklet sürücüsü cadde üzerindeki dükkanın önüne motoru park etmek isterken kendisini uyaran yabancı uyruklu esnafla tartıştı. 7 kişiyle dükkanı bastılar Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü, 7 kişiyle tekrar gelerek, esnafın dükkanını bastı. Bıçak, sopa ve satırla olay yerine gelen saldırganlar, tehditler savurdukları iş yeri sahiplerine saldırdı. Vatandaşları yaraladılar Tarafları ayırmak isteyen çevredeki vatandaşlardan 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşlardan birinin koluna aldığı satır darbesi ağır yaralandığı öğrenildi. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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