Gaziantep’te ‘park’ kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar

İHA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında, bir motosiklet sürücüsü cadde üzerindeki dükkanın önüne motoru park etmek isterken kendisini uyaran yabancı uyruklu esnafla tartıştı.
7 kişiyle dükkanı bastılar
Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü, 7 kişiyle tekrar gelerek, esnafın dükkanını bastı.
Bıçak, sopa ve satırla olay yerine gelen saldırganlar, tehditler savurdukları iş yeri sahiplerine saldırdı.
Vatandaşları yaraladılar
Tarafları ayırmak isteyen çevredeki vatandaşlardan 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşlardan birinin koluna aldığı satır darbesi ağır yaralandığı öğrenildi.
Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.