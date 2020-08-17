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    Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

    Terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 21:02
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    Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

     

    Gaziantep'te güvenlik güçleri terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Düzenlenen operasyonla M.U. isimli şahıs gözaltına alındı.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüpheli M.U., emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının  ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.U., 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı #1

     

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