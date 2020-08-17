Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı
Terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 17.08.2020 - 21:02
Gaziantep'te güvenlik güçleri terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla M.U. isimli şahıs gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli M.U., emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.U., 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.