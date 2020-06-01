Gaziantep’te serinlemek için kanala giren genç boğuldu

Gaziantep’te serinlemek için kanala giren genç boğuldu

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Yüzme bilmeyen 16 yaşındaki Mehmet Ali Beşaltı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, İslahiye ilçesinde yaşandı.

16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak biber işinde çalışmak üzere Şanlıurfa’dan İslahiye'nin Zincirli Mahallesi'ne gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali Beşaltı, iki arkadaşıyla çadırların yanındaki tarımsal sulama kanalında serinlemek istedi.

YÜZME BİLMİYORDU

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan ve yüzme bilmediği belirtilen Beşaltı'yı kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca çevreden yardım istedi.

Olay yerine 112 ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekiplerin gence ulaşamaması üzerinde dalgıç polislerden destek istendi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa’dan gelen dalgıç polislerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama kanalında yaptığı çalışmalar sonucunda Beşaltı’nın cesedine ulaşıldı.

Gencin ailesi ve yakınları bekleyiş sırasında fenalık geçirdi. Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.