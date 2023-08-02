Gaziantep'te silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir polis memuru olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

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İHA

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akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi Büker Geçidi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1'i polis memuru 15 kişi yaralandı

Kavga sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği polis memuru M.S. (32) ile kavganın taraflarından toplam 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, kavganın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden yaralı polis memuru ile diğer yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alındı

Öte yandan kavganın ardından olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri ile çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavga ile ilgili yeni şaplı soruşturma başlatıldı.