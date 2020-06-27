Çocuğunu sınava getiren bir veli, korona hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) getirilmesine tepki gösterdi.

Gaziantep’te YKS sınavına girecek öğrenciler velileri ile birlikte sınav salonunun bulunduğu okulun önüne geldi...

Virüs taşıyan bir öğrenci ise ambulans ile okula getirildi.

Sınava gelen öğrenci, okul önünde bekleyen bir velinin tepkisine neden oldu.

SAĞLIK GÖREVLİSİ İLE TARTIŞTI

Kendi çocuklarına virüs bulaştırma riski taşıdığını savunan veli ile ambulanstaki sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kendisinin de anne olduğunu belirten sağlık görevlisi, öğrencinin salonda tek başına sınava gireceğini söyledi.

Gaziantep’te sınav öncesi korona tartışması

"SENİN ÇOCUĞUN OLSAYDI NE YAPARDIN"

Sağlık görevlisi, öğrencinin gelmesinin doğru olmadığını söyleyen veliye, "Ben de anneyim. Senin de çocuğun var. Bu çocuk senin çocuğun olsaydı ne yapardın" sorusunu sordu.

Veli ise bu soru üzerine cevapsız kaldı.