Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 22 zanlı yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyonlar gerçekleştirilerek çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 adet pos cihazı, 76 adet kredi kartı slipi, 3 adet başkasına ait kredi kartı, 2 adet laptop, 3 adet cep telefonu, 1 milyon 243 bin lira, 1300 euro, 1000 dolar, 520 sterlin ile piyasa değeri 300 bin lira olan kaçak emtia ele geçirildi.

22 GÖZALTI

Operasyonlar sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.