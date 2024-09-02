Gaziantep'te terör örgütü sempatizanlığı yapan şahıs yakalandı Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü sempatizanlığı yaptığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne müzahir TV kanalından BTÖ mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen H.K. isimli şahıs, İslahiye ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Şahsın adresinde yapılan aramalarda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)